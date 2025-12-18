Polizei Münster

POL-MS: Für mehr Sicherheit von Schülerinnen und Schülern - Polizei zieht positive Bilanz nach Fahrradlichtkontrollen

Münster

Die Polizei Münster hat in den ersten zwei Dezemberwochen (1.12. bis 12.12.) verstärkt die Beleuchtung an Fahrrädern von Schülerinnen und Schülern auf ihrem Schulweg im Stadtgebiet kontrolliert und zieht eine positive Bilanz.

An über 20 weiterführenden Schulen stoppte der Verkehrsdienst Stadt mit Unterstützung des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schülerinnen und Schüler auf den jeweiligen Anfahrtswegen. Insgesamt stellten sie 214 Elternbenachrichtigungen aus und erhoben bei Jugendlichen ab 16 Jahren 21 Verwarnungsgelder. Der überwiegende Großteil, circa 95 Prozent, der kontrollierten Schülerinnen und Schüler kam jedoch mit ordnungsgemäß funktionierender Beleuchtung zur Schule.

Die Kontrolltätigkeiten sind Bestandteil einer jährlich stattfindenden Aktion einer städtischen Kooperation zur Verkehrssicherheit. Schulnahe Fahrradhändler und Ausbildungsbetriebe hatten bereits vor den Herbstferien die Beleuchtung der Fahrräder überprüft und kleinere Mängel unmittelbar behoben. Daran anschließend kontrollierte nun die Polizei gezielt in den frühen Morgenstunden bei Dunkelheit. Die beteiligten Schulen stellten zudem verantwortliche Lehrkräfte, die die Kontrollmaßnahmen vor Ort unterstützten.

