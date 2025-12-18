Polizei Münster

POL-MS: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus in Mauritz - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (17.12.) zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Eltropweg in Münster Mauritz eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten durch ein aufgehebeltes Küchenfenster und eine aufgehebelte Balkontür in die Wohnungen ein. Die Täter betraten beide Wohnungen und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. In mindestens einem der beiden Fälle flüchteten die Täter mit Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell