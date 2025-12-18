Polizei Münster

POL-MS: 40 Jahre Weihnachtsspendenaktion - Angehörige der Polizei Münster spenden mehr als 4000 Euro für die Kinderneurologie des UKM

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Münster (ots)

Bereits im vierzigsten Jahr in Folge haben Angehörige der Polizei Münster in der Vorweihnachtszeit eine Spendenaktion zugunsten der Kinderneurologie der Uniklinik Münster durchgeführt. Gestern (17.12.) überreichten die Organisatoren der Spendenaktion auf der Kinderneurologie-Station Geschenke im Wert von mehr als 4000 Euro.

Gesammelt wurde wie jedes Jahr ausschließlich innerhalb der Kollegenschaft des Polizeipräsidiums Münster. Mit insgesamt 4035 Euro kam dieses Mal die höchste Summe der vergangenen 40 Jahre zusammen. Mit dem gespendeten Geld erfüllen die Organisatoren der Spendenaktion, Kerstin Hagemann, Michael Volmer und Theresa Brinkmann von der Dienststelle Verkehrsunfallprävention/Opferschutz, jedes Jahr Wünsche der Kinderneurologie-Station für ihre kleinen Patienten. In diesem Jahr überreichten sie beispielsweise Geschenke wie Puppen oder Schlafsäcke sowie Tankgutscheine für die Eltern der Kinder.

Die kleinen Patienten, ihre Eltern sowie das Klinikpersonal packten die zahlreichen Weihnachtspäckchen der Polizisten gemeinsam aus. Die neuen Spielsachen werden ab sofort das Spielzimmer der Station 17B erweitern und den Kindern bei Operationen und Untersuchungen Trost spenden. Die Tankgutscheine sollen insbesondere Eltern unterstützen, die lange Anreisewege bestreiten müssen, um ihre Kinder in der Uniklinik zu besuchen.

"Wir freuen uns, dass wir dank der großzügigen Spenden unserer Kolleginnen und Kollegen auch in diesem Jahr wieder alle Wünsche des Wunschzettels der Kinderneurologie erfüllen konnten", resümierte Kerstin Hagemann.

Die mittlerweile jährlich stattfindende Spendenaktion gibt es seit 1985. Ein Polizist, der früher selbst Patient auf der Neurologie-Station war, rief sie damals gemeinsam mit Kollegen ins Leben, um den Kindern auf der Station eine Freude zu bereiten. Seitdem hat sich die Weihnachts-Spendenaktion bei der Polizei Münster zur Tradition entwickelt. Vor 14 Jahren übernahm Kerstin Hagemann die Organisation. Seit sieben Jahren ist Michael Volmer dabei, Theresa Brinkmann seit zwei.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell