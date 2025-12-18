Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A1 bei Lengerich - Zwei Personen verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochabend (17.12., 21.50 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Ladbergen und Lengerich zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Autos gekommen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 35-Jähriger mit seinem Smart auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und beabsichtigte einen vorausfahrenden Mazda zu überholen. Während des Überholvorgangs kollidierte der 35-jährige Osnabrücker mit dem Kia eines 27-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Smart gegen den Mazda des 55-Jährigen aus Lengerich.

Durch den Unfall wurde der Osnabrücker schwer und der 27-Jährige aus Kettenhausen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte die Richtungsfahrbahn während der Unfallaufnahme komplett. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

