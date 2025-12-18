PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A1 bei Lengerich - Zwei Personen verletzt

Münster (ots)

Am Mittwochabend (17.12., 21.50 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Ladbergen und Lengerich zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Autos gekommen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 35-Jähriger mit seinem Smart auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und beabsichtigte einen vorausfahrenden Mazda zu überholen. Während des Überholvorgangs kollidierte der 35-jährige Osnabrücker mit dem Kia eines 27-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Smart gegen den Mazda des 55-Jährigen aus Lengerich.

Durch den Unfall wurde der Osnabrücker schwer und der 27-Jährige aus Kettenhausen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte die Richtungsfahrbahn während der Unfallaufnahme komplett. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 15:46

    POL-MS: Räuberischer Diebstahl auf der Schillerstraße - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Am Montagabend (15.12., 20:55 Uhr) hat ein unbekannter Täter einem 15-jährigen Münsteraner auf der Schillerstraße, in Höhe eines Supermarktes, unter Vorhalt eines Messers sein Pedelec gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 15-Jährige mit seinem Pedelec auf der Schillerstraße in Richtung Dortmunder ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 12:08

    POL-MS: Zwei Radfahrer nach Stürzen verletzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

    Münster (ots) - Ein Münsteraner und eine Münsteranerin sind am späten Samstagabend (13.12.) jeweils mutmaßlich unter Alkoholeinfluss bei zwei Unfällen von ihren Fahrrädern gestürzt und haben sich leicht verletzt. Um 22:33 Uhr kam es zum ersten Unfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 45-jährige Münsteranerin mit ihrem Fahrrad durch die ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 08:25

    POL-MS: Falscher Stadtwerkemitarbeiter entwendet Schmuck -Zeugen gesucht

    Münster (ots) - Ein unbekannter Betrüger hat sich am vergangenen Mittwochmorgen (10.12., 11:00 Uhr) als vermeintlicher Stadtwerkemitarbeiter Zutritt zu der Wohnung einer 91-Jährigen an der Goebenstraße verschafft. Der Unbekannte klingelte bei der Seniorin und gab an, dass er das Leitungswasser auf Salmonellen überprüfen müsse. In diesem Glauben ließ die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren