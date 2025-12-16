Polizei Münster

POL-MS: Zwei Radfahrer nach Stürzen verletzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Ein Münsteraner und eine Münsteranerin sind am späten Samstagabend (13.12.) jeweils mutmaßlich unter Alkoholeinfluss bei zwei Unfällen von ihren Fahrrädern gestürzt und haben sich leicht verletzt.

Um 22:33 Uhr kam es zum ersten Unfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 45-jährige Münsteranerin mit ihrem Fahrrad durch die Brückenunterführung der Mauritzstraße auf der Promenade, als sie mit dem Hinterrad eines vorausfahrenden Fahrrads kollidierte. Daraufhin stürzte sie und verletzte sich.

Circa eine Stunde später (23:35 Uhr) beobachteten Zeugen, wie der 53-jährige Münsteraner an der Kreuzung Am Stadtgraben/Adenauerallee mit seinem Fahrrad zunächst in Schlangenlinien fuhr, schließlich gegen eine Ampel prallte und ebenfalls stürzte. Passanten leisteten dem Verletzten Erste Hilfe.

Sowohl die 45-Jährige als auch der 53-Jährige waren durch ihre Stürze jeweils kurzzeitig bewusstlos. Rettungskräfte brachten beide Verunfallte ins Krankenhaus. Da sowohl die Münsteranerin als auch der Münsteraner unter dringendem Verdacht standen, vor der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, entnahmen Ärzte beiden Verunfallten Blutproben.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann - auch auf dem Fahrrad - zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie sich, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen oder bestellen Sie ein Taxi.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell