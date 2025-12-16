Polizei Münster

POL-MS: Räuberischer Diebstahl auf der Schillerstraße - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Am Montagabend (15.12., 20:55 Uhr) hat ein unbekannter Täter einem 15-jährigen Münsteraner auf der Schillerstraße, in Höhe eines Supermarktes, unter Vorhalt eines Messers sein Pedelec gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 15-Jährige mit seinem Pedelec auf der Schillerstraße in Richtung Dortmunder Straße unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann ansprach und vorgab, der 15-Jährige habe etwas verloren. Der junge Münsteraner stieg daraufhin von seinem Pedelec, um nachzuschauen, was er verloren hatte. In diesem Moment stieg der Unbekannte auf das Pedelec und wollte losfahren. Der 15-Jährige versuchte, dies zu verhindern. Der unbekannte Täter drohte ihm daraufhin mit einem Messer und flüchtete in Richtung Dortmunder Straße. Der unbekannte Mann soll circa 1,90 Meter groß und etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er habe einen Dreitagebart und zum Tatzeitpunkt einen grünen Kapuzenpullover getragen. Der Flüchtige habe ein "südländisches" Erscheinungsbild und Deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell