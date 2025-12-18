PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Auffahrunfall auf der A1 bei Werne - Fahrer unter Einfluss von Alkohol unterwegs

Münster / Werne (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18.12., 01.26 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 Richtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Hamm-Bockum zu einem Auffahrunfall gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 33-Jährigen auf. Der 33-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Dortmunder in ein Krankenhaus.

Die Polizisten nahmen bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim BMW-Fahrer aus Leverkusen wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Polizeibeamte beschlagnahmten den Führerschein und brachten ihn auf eine Polizeiwache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm.

Den 45-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:34

    POL-MS: Unfall auf der A1 bei Lengerich - Zwei Personen verletzt

    Münster (ots) - Am Mittwochabend (17.12., 21.50 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Ladbergen und Lengerich zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Autos gekommen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 35-Jähriger mit seinem Smart auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und beabsichtigte einen ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 15:46

    POL-MS: Räuberischer Diebstahl auf der Schillerstraße - Polizei sucht nach Zeugen

    Münster (ots) - Am Montagabend (15.12., 20:55 Uhr) hat ein unbekannter Täter einem 15-jährigen Münsteraner auf der Schillerstraße, in Höhe eines Supermarktes, unter Vorhalt eines Messers sein Pedelec gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 15-Jährige mit seinem Pedelec auf der Schillerstraße in Richtung Dortmunder ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 12:08

    POL-MS: Zwei Radfahrer nach Stürzen verletzt - Polizei warnt: Don't drink and drive

    Münster (ots) - Ein Münsteraner und eine Münsteranerin sind am späten Samstagabend (13.12.) jeweils mutmaßlich unter Alkoholeinfluss bei zwei Unfällen von ihren Fahrrädern gestürzt und haben sich leicht verletzt. Um 22:33 Uhr kam es zum ersten Unfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 45-jährige Münsteranerin mit ihrem Fahrrad durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren