Polizei Münster

POL-MS: Auffahrunfall auf der A1 bei Werne - Fahrer unter Einfluss von Alkohol unterwegs

Münster / Werne (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18.12., 01.26 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 Richtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Hamm-Bockum zu einem Auffahrunfall gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 33-Jährigen auf. Der 33-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Dortmunder in ein Krankenhaus.

Die Polizisten nahmen bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim BMW-Fahrer aus Leverkusen wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Polizeibeamte beschlagnahmten den Führerschein und brachten ihn auf eine Polizeiwache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm.

Den 45-Jährigen mit rumänischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

