Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mecklenbeck - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwoch (17.12.) ist es im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 18:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kerkheideweg in Mecklenbeck gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kletterten die Unbekannten über ein Gartentor und he-belten die Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten sie verschiedene Räume und flüchteten im Anschluss mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell