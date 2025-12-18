PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Verdacht auf illegalen Handel mit Kokain - 22-Jährige vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Polizisten haben am Dienstag (16.12.) eine 22-jährige mutmaßliche Drogendealerin vorläufig festgenommen.

Beamte der Polizei Münster hatten bereits seit Ende Oktober gegen die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit ermittelt. Ihr wird zur Last gelegt, im Stadtgebiet von Münster mit Kokain gehandelt zu haben. Im Zuge der vorläufigen Festnahme der 22-Jährigen durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei die Wohnung der Tatverdächtigen und beschlagnahmten eine mutmaßlich nicht geringe Menge Kokain sowie Bargeld.

Die Frau aus Münster erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

