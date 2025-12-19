PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Nach Diebstahl geflüchtet - 40-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.12., 03:09 Uhr) ist es auf der Sperlichstraße zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen. Der flüchtende Täter konnte auf der Flucht durch die Polizei gestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen schlug der 40-Jährige eine Autoscheibe ein, um so an das Portemonnaie zu kommen, welches im Auto lag. Ein aufmerksamer Zeuge wurde durch das Klirren der Scheiben auf die Situation aufmerksam und informierte die Polizei. Der 40-jährige Mann flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort und wurde im Bereich der Von-Stauffenberg-Straße durch die Polizei gestoppt. Bei ihm konnte das Portemonnaie aus dem Auto aufgefunden werden. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest.

Den 40-jährigen Mann mit deutscher und kasachischer Staatsbürgerschaft erwartet ein Strafverfahren.

Um den Diebstahl von Wertsachen zu vermeiden, rät die Polizei, keine wertvollen Gegenstände im Auto zurückzulassen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

