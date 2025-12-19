Polizei Münster

POL-MS: Polizei warnt vor falschen Telekommunikationsmitarbeitern - Hinweise an die örtliche Polizei NRW

Münster (ots)

Im Nachgang zur Pressemitteilung vom 15.12. "Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Betrug", (ots vom 15.12., 14.36 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6179843) gehen bei der Polizei Münster zahlreiche Hinweise auf verdächtige Personen ein.

Die Polizei warnt deshalb erneut: Gewähren Sie Personen, auch wenn sie sich ausweisen, keinen unmittelbaren Zugang zur Wohnung. Sie sind nicht verpflichtet, fremde Personen hereinzulassen. Nehmen Sie sich Zeit und kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung, um zu klären, ob solche Vorhaben angekündigt wurden. Im Zweifelsfall empfehlen wir, keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung zu lassen und stattdessen einen Termin zu vereinbaren.

Wenn sie einen Betrugsverdacht vermuten, wählen sie die 110. Hinweise zu verdächtigen Personen sollten immer an die örtliche Polizei erfolgen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell