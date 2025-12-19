PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Polizei warnt vor falschen Telekommunikationsmitarbeitern - Hinweise an die örtliche Polizei NRW

Münster (ots)

Im Nachgang zur Pressemitteilung vom 15.12. "Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Betrug", (ots vom 15.12., 14.36 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6179843) gehen bei der Polizei Münster zahlreiche Hinweise auf verdächtige Personen ein.

Die Polizei warnt deshalb erneut: Gewähren Sie Personen, auch wenn sie sich ausweisen, keinen unmittelbaren Zugang zur Wohnung. Sie sind nicht verpflichtet, fremde Personen hereinzulassen. Nehmen Sie sich Zeit und kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung, um zu klären, ob solche Vorhaben angekündigt wurden. Im Zweifelsfall empfehlen wir, keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung zu lassen und stattdessen einen Termin zu vereinbaren.

Wenn sie einen Betrugsverdacht vermuten, wählen sie die 110. Hinweise zu verdächtigen Personen sollten immer an die örtliche Polizei erfolgen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren