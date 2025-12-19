Polizei Münster

POL-MS: Integration durch Begegnung: Winterfest in der ZUE Münster

Münster (ots)

Münster. In der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Münster fand gestern (18.12.) das erste Winterfest statt - unter dem Motto "Modellprojekt meets COPpuccino". Bei Keksen, heißen Getränken und besinnlicher Musik kamen Bewohner:innen, Projektpartner:innen und interessierte Bürger:innen zusammen.

Das "Modellprojekt Integration" ist eine Initiative der Bezirksregierung Münster und der Polizei Münster. Seit rund einem Jahr arbeiten die beiden Behörden mit zahlreichen Partnerinstitutionen zusammen, um auf lokaler Ebene Integration von Anfang an konkret und greifbar zu machen. Mit diesem Winterfest bedankten sich Bezirksregierung und Polizei Münster bei den Partnern für das starke Engagement. COPpuccino - Meet the Police" ist eine Aktion der Polizei Münster, bei dem Interessierte in lockerer Atmosphäre mit den Menschen hinter der Uniform ins Gespräch kommen können.

"Integration lebt vom Miteinander, vom Kennenlernen und gegenseitigen Austausch", betonte Regierungspräsident Andreas Bothe. "Gerade in dieser dunklen und kalten Jahreszeit ist ein gemeinsames Fest eine schöne Gelegenheit, in friedlicher und besinnlicher Atmosphäre zusammenzukommen und sich auszutauschen."

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf verdeutlichte: "Dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen, entstehen Vertrauen, Verständnis und Zusammenhalt. Mit Formaten wie unserem COPpuccino wollen wir als Polizei ansprechbar sein, zuhören und Brücken bauen - gerade auch für Menschen, die neu in unserer Stadt sind. Integration beginnt mit Begegnung. Das Winterfest zeigt, wie wichtig der persönliche Austausch für ein friedliches Miteinander ist." Für die musikalische Unterhaltung während des Winterfestes sorgte das Blasorchester des Paulinum Gymnasiums aus Münster.

Neben dem gegenseitigen Austausch hatten die Gäste die Möglichkeit, verschiedene Mitmach- und Informationsangebote zu nutzen. Beispielsweise bot die Bezirksregierung Münster geführte Rundgänge über das ZUE-Gelände an. Die Polizei Münster präsentierte einen VR-Brillen-Simulator, der die Situation im Straßenverkehr nachahmt. Die Kriminalpolizei bot außerdem eine Beratung zum Thema Opferschutz und Gewaltkriminalität an. Fußballfreunde kommen auch auf ihre Kosten. SC Preußen Münster stellte eine Fußballschuss-Dartscheibe auf und für die Kleinen gibt es Kinderschminken und eine Capy-Mal-Aktion.

Die Projektpartner:innen im Überblick:

1. Outlaw gGmbH 2. SC Preußen Münster 3. Verkehrswacht Münster e. V. 4. Kreishandwerkerschaft Münster und die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf 5. Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen (IHK) 6. Handwerkskammer Münster (HWK) 7. Agentur für Arbeit Ahlen-Münster informiert und berät die Bewohner:innen zu ihren beruflichen 8. Zentrenbeirat Gremmendorf 9. Stadt Münster 10. Bistum Münster 11. Sparkasse Münsterland Ost 12. Cactus Junges Theater - Jugendtheater in Münster 13. Polizeipräsidium Münster 14. Bezirksregierung Münster

Bildzeile: Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf (l.) und Regierungspräsident Andreas Bothe (2.v.l.) freuten sich zusammen mit allen Gästen über das Lied "O Tannenbaum", das die Kinder aus der ZUE Münster gesungen haben.

