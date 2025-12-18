Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: 250 Liter Diesel entwendet - Zeugenaufruf
Uchte (ots)
(Thi) Die Polizei Uchte sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Dieseldiebstahl, der sich zwischen Freitag den 12.12.2025 - 15 Uhr und Montag den 15.12.2025 - 7 Uhr ereignete.
Bislang unbekannte Täterschaft entwendete etwa 250 Liter Diesel aus einem Bagger und einer Lok, die sich auf dem Torf- und Humuswerk in Uchte befanden.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Uchte unter der 05763-944940 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell