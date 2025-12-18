Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht einen männlichen Handtaschenräuber.

Am Samstag den 13.12.2025 gegen 17:05 Uhr trat der Mann von hinten an eine 84-Jährige aus Nienburg heran als diese die Moltkestraße zwischen der Uhrlaubstraße und der Marienstraße fußläufig überquerte und zog an ihrer Handtasche. Die ältere Dame stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Mann floh mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Es handelte sich um eine schwarze Ledertasche der Marke Bree samt Inhalt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

