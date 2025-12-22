Polizei Münster

POL-MS: Raub auf Kiosk am Hansaring - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Freitag (19.12.) gegen 21:57 Uhr ist es am Hansaring zu einem Raub auf einen Kiosk gekommen. Der Täter ist bislang flüchtig. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Mann den Kiosk und gab vor, etwas kaufen zu wollen. Dabei holte er eine Schusswaffe aus seiner Jackentasche und zeigte diese. Der Unbekannte forderte Geld von dem Kioskmitarbeiter und flüchtete mit der Beute anschließend zu Fuß in Richtung Bremer Platz.

Der Täter soll 1,75 Meter groß und von schlanker Statur sein, außerdem habe er eine schwarze Winterjacke mit Kapuze getragen haben. Er soll einen schwarzen Dreitagebart tragen und ein "südländisches" Erscheinungsbild haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

