Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfallflucht auf der A 2 bei Recklinghausen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagabend (20.12., 22:20 Uhr) ist es auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen, auf Höhe Recklinghausen, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 42-Jährige verletzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer und möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war die 42-jährige Fahrerin aus Reken auf der A2 in Richtung Oberhausen auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als ein unbekannter Fahrzeugführer ihr während der Fahrt auffuhr und sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Rettungskräfte brachten die Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet den flüchtigen Fahrer und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell