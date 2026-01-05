Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht auf der B 34 (04.01.2026)

Singen, Lkr. Konstanz) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat ein unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 34 Unfallflucht begangen.

Gegen 02.30 Uhr fuhr von Steißlingen kommend ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der B 34 in Richtung Singen, als nach seinen Angaben ein ihm entgegenkommender Autofahrer vermutlich aufgrund Schneeglätte ins Schlingern geriet. Der 19-Jährige versuchte auszuweichen, geriet hierbei selbst ins Schlingern und kollidierte mit einem Leitpfosten. Ohne sich um den Unfall und den daraus entstandenen Sachschaden in Höhe von über 6.000 Euro zu kümmern, verließ der unbekannte Autofahrer die Unfallstelle.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell