POL-KN: Einbruch in ein Gasthaus (02./03.01.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße "Hohgarten" eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 10.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräum des Gasthauses und entwendeten einen Geldbeutel mit Wechselgeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Gasthauses beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

