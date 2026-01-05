PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorfahrt missachtet - über 20.000 Euro Sachschaden (02.01.2026)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Über 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Allweilerstraße / Schwertstraße ereignet hat.

Ein 19-jähriger Toyota-Fahrer missachtete die Vorfahrt des Citroen einer 56-Jährigen. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

