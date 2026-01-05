Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 23-Jährige kommt von der Fahrbahn ab (04.01.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagmorgen hat sich auf der Landesstraße 189 zwischen Friedingen und Singen ein Unfall ereignet. Gegen 08.45 Uhr war eine 23-jährige VW-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Mehrere Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und halfen der jungen Frau aus dem stark beschädigten Auto auszusteigen. Ein Rettungshubschrauber flog die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen konnte mittels eines Krans den nicht mehr fahrbereiten VW bergen.

