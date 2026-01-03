Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald, Lkrs SBK) Alkoholisierter Pkw-Lenker kollidiert mit Schneeräumfahrzeug (02.01.2026)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend, 02.01.2026, gegen 20:15 Uhr, auf der (B500) Hauptstraße in 78141 Schönwald. Ein 48-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinem Dacia auf der B500 von Furtwangen in Richtung Triberg. Im Ortskern von Schönwald kollidierte er mit einem entgegenkommenden Schneeräumfahrzeug. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte beim Pkw-Lenker Atemalkohol festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab schließlich 2,26 Promille, weshalb beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Am Räumfahrzeug entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

