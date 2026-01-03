PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald, Lkrs SBK) Alkoholisierter Pkw-Lenker kollidiert mit Schneeräumfahrzeug (02.01.2026)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend, 02.01.2026, gegen 20:15 Uhr, auf der (B500) Hauptstraße in 78141 Schönwald. Ein 48-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinem Dacia auf der B500 von Furtwangen in Richtung Triberg. Im Ortskern von Schönwald kollidierte er mit einem entgegenkommenden Schneeräumfahrzeug. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte beim Pkw-Lenker Atemalkohol festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab schließlich 2,26 Promille, weshalb beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Am Räumfahrzeug entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- und Lagezentrum
PHK Markus Schmidt
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 09:30

    POL-KN: (Oberndorf, Lkrs RW) Beim Überholen Pkw gestreift und abgehauen (02.01.2026)

    Oberndorf (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Freitagabend, 02.01.2026, gegen 17:30 Uhr, auf der Weidener Straße (K5520) auf der Strecke von Aistaig nach Weiden. Eine 66-jährige VW-Golf-Lenkerin wurde auf der benannten Strecke durch einen Pkw-Kombi mit Rottweiler Zulassung überholt. Bei dem Überholvorgang kam es zum ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 14:47

    POL-KN: (Rottweil) - Brand im Wintergarten verursacht hohen Schaden (01.01.2026)

    Rottweil (ots) - Am Donnerstagabend ist es in einem Reihenhaus in der Plettenbergstraße zu einem Brand im Wintergarten gekommen. Gegen 23:30 Uhr löste der Brandalarm aus, als das Interior des Wintergartens in Brand geriet. Ein 88-jähriger Bewohner verließ zunächst das Gebäude und konnte den Brand selbstständig löschen. Durch den Brand ist der Wintergarten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren