Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Lkrs RW) Beim Überholen Pkw gestreift und abgehauen (02.01.2026)

Oberndorf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Freitagabend, 02.01.2026, gegen 17:30 Uhr, auf der Weidener Straße (K5520) auf der Strecke von Aistaig nach Weiden. Eine 66-jährige VW-Golf-Lenkerin wurde auf der benannten Strecke durch einen Pkw-Kombi mit Rottweiler Zulassung überholt. Bei dem Überholvorgang kam es zum Streifvorgang zwischen den Fahrzeug. Hierbei streifte der Überholende den Außenspiegel und den linken Kotflügel des VW-Golf. Der Überholende setzte seine Fahrt unbeirrt fort, obwohl die Golf-Lenkerin mehrfach mit Lichthupe auf sich aufmerksam machte um den Unfallbeteiligten zum Anhalten zu bewegen. Dennoch entfernte sich der Pkw mit Rottweiler Zulassung unerlaubt von der Unfallstelle. Verkehrsteilnehmer welche den Überholvorgang beobachten konnten oder sonst Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, unter der Telefonnummer 07423 81010, in Verbindung zu setzen. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- und Lagezentrum
PHK Markus Schmidt
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

