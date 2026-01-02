Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer (30.12.2025)

Rottweil (ots)

Am Dienstag ist es gegen 14:30 Uhr auf der Neufraer Straße zwischen Rottweil und Neufra zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 84-jähriger BMW-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen hat.

Laut Zeugenaussagen fuhr der Fahrer zunächst auffällig langsam in Richtung Neufra. Kurz vor dem Kreisverkehr Neufra beschleunigte der BMW stark, fuhr in den Kreisverkehr und kollidierte mit einem Verkehrsteiler, wodurch der BMW 5er abhob und auf dem Gehweg aufschlug. Danach fuhr der Wagen etwa 50 Meter über eine Wiese, sprang über den Weiherbach und prallte frontal gegen eine Weide, wo das Auto im Bachbett zum Stehen kam.

Der Fahrer, der allein im Wagen saß, war nach dem Unfall zunächst nicht ansprechbar. Als Flammen aus der Fahrzeugfront schlugen, zeigten Ersthelfer großes Engagement und zögerten nicht, den schwer verletzten Fahrer aus dem Wagen zu befreien und ihn den Rettungskräften zu übergeben. Der 84-Jährige kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei möchte an dieser Stelle den couragierten Ersthelfern ihren Dank aussprechen, deren schnelles Handeln und Mut in einer so brenzligen Situation maßgeblich zur Rettung des Fahrers beigetragen haben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die Feuerwehr Rottweil war ebenfalls mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell