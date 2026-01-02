Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Gefährliche Körperverletzung durch Feuerwerkskörper - Polizei sucht Zeugen (01.01.2026)

Tuttlingen (ots)

In der Silvesternacht ist es gegen Mitternacht in der Neuhauser Straße zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 25-jähriger Mann durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden ist.

Der 25-Jährige begab sich gegen Mitternacht auf die Straße, um eine Feuerwerksbatterie zu entzünden. Währenddessen bemerkte er mehrere Personen, die hinter ihm entlangliefen. Kurz darauf verspürte er ein starkes Hitzegefühl im Nacken. Als er sich umdrehte, explodierte in der Kapuze seiner Jacke ein Feuerwerkskörper, wodurch der 25-Jährige Verletzungen im Kopfbereich erlitt. Auch seine Kleidung wurde durch die Explosion beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall im Bereich der Neuhauser Straße auf Höhe der Hausnummer 47 beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell