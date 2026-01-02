Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer im Sonnenblumenweg unterwegs - Unbekannte richten an der Schillerschule und dem Kindergarten St. Nikolaus Schaden an (31./31.12.2025)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag sind Randalierer im Sonnenblumenweg unterwegs gewesen. Die unbekannten Täter beschädigten mehrere Fenster und Türen der Schillerschule sowie des Kindergartens St. Nikolaus. Zudem rissen sie ein Schild aus der Betonverankerung. Die Höhe des hinterlassenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell