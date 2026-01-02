POL-KN: (Radolfzell, Stahringen, Lkr. Konstanz) Unbekannte sprengen Briefkasten in der Burgtalstraße - Polizei bittet um Hinweise (31.12.25/01.01.2026)
Radolfzell, Stahringen (ots)
Sachschaden haben Unbekannte in der Silvesternacht in der Burgtalstraße verursacht. Vermutlich sprengten die Täter den auf Höhe der Hausnummer 5 befindlichen Briefkasten der Deutschen Post mittels Feuerwerkskörpern und hinterließen dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe.
Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Verursacher erbittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0.
