POL-KN: (Radolfzell, Stahringen, Lkr. Konstanz) Unbekannte sprengen Briefkasten in der Burgtalstraße - Polizei bittet um Hinweise (31.12.25/01.01.2026)

Radolfzell, Stahringen (ots)

Sachschaden haben Unbekannte in der Silvesternacht in der Burgtalstraße verursacht. Vermutlich sprengten die Täter den auf Höhe der Hausnummer 5 befindlichen Briefkasten der Deutschen Post mittels Feuerwerkskörpern und hinterließen dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Verursacher erbittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0.

