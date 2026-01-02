Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Von der Sonne geblendet und auf geparktes Auto gefahren - zwei Personen verletzt (31.12.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Vermutlich aufgrund blendender Sonne ist es am Mittwochnachmittag auf der Hittisheimer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Gegen 15 Uhr fuhr eine 87-Jährige mit einem Mercedes A-Klasse auf der Hittisheimer Straße in Richtung ortsauswärts. Dabei übersah sie einen 42-Jährigen und eine 34-Jährige, die gerade am geöffneten Kofferraum eines am Straßenrand geparkten Mini Coopers standen und touchierte den Wagen. Infolgedessen wurde der Mann zwischen den beiden Autos eingeklemmt und erlitt dadurch schwere Verletzungen am Bein. Die 34-Jährige schlug durch die Kollision mit dem Kopf gegen den geöffneten Kofferraumdeckel. Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell