Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Hoher Sachschaden bei Frontalkollision im Gegenverkehr: vier Leichtverletzte (31.12.2025)

St. Georgen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Etwa 70.000 Euro Sachschaden und vier leichtverletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch auf der Landesstraße 175 zwischen St. Georgen und Langeschiltach ereignet hat.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Audi A 3 war in Richtung Langenschiltach unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Audi geriet in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Wagen frontal mit dem entgegenkommenden Citroen Jumpy Space eines 53-jährigen Mannes. Dieser sowie drei weitere Insassen im Citroen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der 20-Jährige und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich zwei Abschleppunternehmen. Ein vorsorglich herbeigerufener Rettungshubschrauber musste zum Glück nicht in Anspruch genommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell