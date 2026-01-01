PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KN: (Immendingen-Mauenheim/Landkreis Tuttlingen) Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugensuche (01.01.2026)

Konstanz (ots)

In der Silvesternacht, 31.12.25/01.01.2026, drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 02:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Finkenstraße in Mauenheim ein. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich mit Gewalt Zugang über eine Terrassentüre und durchsuchten das Innere des Hauses. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut (Geld/Wertgegenstände). Zeugen, die im fraglichen Zeitraum oder auch schon davor verdächtige Personen oder PKW wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461/9410) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Thorsten Kölling
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

