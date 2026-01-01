Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Gesamtbereich PPKN) Erste Bilanz des PP Konstanz zur Silvesternacht 2025/2026 (01.01.2026)

Konstanz (ots)

Eine gemischte Bilanz zieht das Polizeipräsidium Konstanz im Hinblick auf die Silvesternacht 2025/2026. Zwar kam es zu keinen schwerwiegenden Einsatzlagen oder besonderen Straftaten, dennoch beschäftigten zahlreiche Einsätze die im Präsidiumsbereich eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr am Silvesterabend und 05:00 Uhr am Neujahrsmorgen wurden im Führungs- und Lagezentrum des PP Konstanz insgesamt 260 Einsätze registriert, die polizeiliche Einsätze nach sich zogen. Ab Mitternacht konnte ein deutlich erhöhtes Notrufaufkommen festgestellt werden. Bei den Hilfeersuchen handelte es sich im Wesentlichen um alkoholbedingte Streitigkeiten, Konflikte rund um das Abfeuern von Feuerwerk, Ruhestörungsmeldungen sowie Ordnungsstörungen und Straftaten verschiedenster Art. Insgesamt ereigneten sich 45 Brandsachverhalte, deren Schwerpunkt bei brennenden Mülleimern/-containern, Kartonagen und Feuerwerksmüll sowie durch Feuerwerk entzündete Hecken lag. Zudem kam es zu einem Gebäudebrand sowie mehreren PKW-Bränden. Zu Angriffen durch Personengruppen gegen Polizeibeamte, Feuerwehr und Rettungsdienste kam es nicht.

Folgende Einsatzlagen sind hervorzuheben:

20:00 Uhr: 78465 Konstanz-Litzelstetten - Im Jugendtreff am Konstanzer Weg entzündete sich durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerk eine Holzkiste und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Sachschaden entstand in Höhe von 200 Euro.

22:50 Uhr: 78554 Aldingen - Zu einem Dachstuhlbrand wurden die Rettungskräfte in die Straße Im Eigenleh gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge flog eine Feuerwerksrakete auf den Balkon einer Dachwohnung eines 3-Familienhauses und setzte hier die Fassade und das Gebälk in Brand. Das Feuer breitete sich bis in die Wohnung aus. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten, zwei von ihnen erlitten leichte Rauchgasbeeinträchtigungen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Aldingen, Aixheim, Spaichingen und Trossingen unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro. Hinweise zur Herkunft der Feuerwerksrakete konnten bislang nicht erlangt werden.

23:30 Uhr: 78549 Spaichingen - Zu einem brennenden PKW wurden Polizei und Feuerwehr auf einen Parkplatz an der Europastraße gerufen. Auch hier ist die Brandentstehung mutmaßlich auf einen Feuerwerkskörper zurückzuführen.

23:30 Uhr: 78050 Villingen-Schwenningen - Ebenfalls zu einem brennenden PKW wurden die Rettungskräfte nach Villingen in den Friedensgrund gerufen. Ein hier abgestellter PKW fing Feuer nachdem Zeugen zuvor ein Knallgeräusch wahrnehmen konnten.

00:39 Uhr: 78050 Villingen-Schwenningen - Selbstentzündete Feuerwerkskörper verursachten einen Schmorbrand im Kofferraum eines in der Wöschhalde in Villingen abgestellten PKW. Auch dieser Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

01:09 Uhr: 78658 Zimmern ob Rottweil - Zu einem brennenden PKW in einem offenen Carport wurden Feuerwehr und Polizei in die Edelburgastraße nach Zimmern alarmiert. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Feuerwerksreste unsachgemäß in einen Mülleimer entsorgt, welche diesen entzündeten. Das Feuer griff auf den Carport und PKW über und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt hier etwa 30.000 Euro.

01:33 Uhr: 78050 Villingen-Schwenningen - In der Heinrich-Hertz-Straße in Villingen konnte durch die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen eines brennenden Müllcontainers auf ein Gebäude verhindert werden. An diesem zerbarsten durch die Hitze lediglich Fensterscheiben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Da bei Eintreffen der Rettungskräfte noch explodierende Feuerwerkskörper im Container zu hören waren, sind diese auch die mutmaßliche Brandursache.

01:57 Uhr: 78234 Engen - Zu einem brennenden Carport und zwei brennenden, darin abgestellten PKW wurden die Rettungskräfte nach Engen in die Turmstraße gerufen. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden, es entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Auch hier ist ersten Ermittlungen zufolge unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerksresten oder unkontrolliertes Abbrennen von Feuerwerk brandursächlich.

