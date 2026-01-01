PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KN: (Schönwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) Brennender Müllcontainer (01.01.2026)

Konstanz (ots)

Zu einem brennenden Müllcontainer wurden Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Schönwald am 01.01.26 um 02:30 Uhr in die Hauptstraße gerufen. Durch vermutlich unachtsam entsorgte Feuerwerksreste geriet der an einer Hauswand stehende Container in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte so verhindert werden. An der Fassade des Hauses entstand hierdurch ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Thorsten Kölling
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
  • 31.12.2025 – 10:18

    POL-KN: (Steißlingen, Lkr. KN) Schopf geht in Flammen auf (30.12.2025)

    Steißlingen (ots) - Wegen eines in Brand geratenen Schopfes sind Feuerwehr und Polizei am Dienstag in die Singener Straße ausgerückt. Gegen 15.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Brand eines Schopfes im Wohngebiet Steißlingen mitgeteilt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren, u.a. aus Steißlingen, Singen, Radolfzell und Allensbach, konnte ein ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 10:10

    POL-KN: (Gosheim, Lkr. TUT) Alleinunfall mit schwer verletztem Fahrer (30.12.2025)

    Gosheim (ots) - Am Dienstagabend ist es auf der Verbindungsstraße von Gosheim nach Böttingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 19.00 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit einem Ford Focus in Richtung Böttingen und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision zog sich der Mann ...

    mehr
