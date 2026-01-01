Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) Brennender Müllcontainer (01.01.2026)

Konstanz (ots)

Zu einem brennenden Müllcontainer wurden Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Schönwald am 01.01.26 um 02:30 Uhr in die Hauptstraße gerufen. Durch vermutlich unachtsam entsorgte Feuerwerksreste geriet der an einer Hauswand stehende Container in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte so verhindert werden. An der Fassade des Hauses entstand hierdurch ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

