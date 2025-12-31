Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. TUT) Alleinunfall mit schwer verletztem Fahrer (30.12.2025)

Gosheim (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Verbindungsstraße von Gosheim nach Böttingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 19.00 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit einem Ford Focus in Richtung Böttingen und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr Gosheim musste den 28-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden konnte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

