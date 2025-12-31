PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen, Lkr. TUT) Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf (31.12.2025)

Durchhausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Dorfstraße aufgebrochen. Gegen 02.30 Uhr brachen die Täter Höhe der Hausnummer 42 den Automaten gewaltsam auf. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 93180 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
PHK Thorsten Priller
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
