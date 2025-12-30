Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Drogenhändler festgenommen (29.12.2025)

(VS-Villingen / Schwarzwald Baar Kreis) (ots)

In einem mehrere monatelangem andauernden Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels ist der Kriminalpolizei Rottweil in Villingen am Montag die Festnahme eines 36-Jährigen gelungen. Die Ermittlungen führten zu einer Packstation, die der Delinquent für seine Geschäfte nutzte. Beim Abholen eines Pakets, welches mit drei Kilogramm Drogen gefüllt war, konnten ihn Unterstützungskräfte des Präsidiums Einsatz festnehmen. Es folgten die Durchsuchung seiner und weitere Wohnungen, in denen man zusätzliche Betäubungsmittel fand. Am Dienstagvormittag führte die Polizei ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Amtsgericht Villingen vor. Der Haftrichter ordnete eine Untersuchungshaft an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Telefon: 07531 280 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell