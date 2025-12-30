Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Firma "Am Hermannsberg" - Polizei sucht Zeugen (27.12.2025)

Stockach (ots)

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte versucht, in eine Firma "Am Hermannsberg" einzubrechen. Gegen 2 Uhr begaben sich die beiden Täter zu Fuß zum Gebäude einer Logistikfirma. Dort verschafften sie sich unbefugt Zutritt zu einer Lagerhalle, in weitere Räumlichkeiten des Betriebs gelangten die Einbrecher jedoch nicht. Gegen 4 Uhr kamen die dunkel gekleideten Täter, von denen einer eine weiße Umhängetasche trug, erneut an die Lagerhalle und fuhren schließlich mit einem silbernen Renault Kangoo davon.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Firma "Clean Logistik" beobachtet haben oder Personen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten machen können oder denen der silberne Renault aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

