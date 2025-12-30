Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Sachbeschädigung an Schule (29.12.2025)

Hüfingen (ots)

In Hüfingen ist es am Montag an der Lucian-Reich-Schule zu einer Sachbeschädigung gekommen. Gegen 19:45 Uhr bemerkte ein Passant an einem Teil der Fassade des Schulgebäudes Rauch. Die sofort alarmierte Feuerwehr löschte einen Brand der Isolierung, bevor er sich ausbreiten konnte. So entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Donaueschingen sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können (0771 / 837830).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell