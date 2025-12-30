POL-KN: (KN-Dettingen) Glasscheibe an Bushaltestelle beschädigt (30.12.2025)
KN-Dettingen (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag, gegen 1 Uhr, die Glasscheibe des Wartehäuschens an der Bushaltestelle Dettingen/Feuerwehr in der Kapitän-Romer-Straße beschädigt und sind anschließend mit einem schwarzen Kleinwagen in Richtung Wallhausen davongefahren.
Die Höhe des hinterlassenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.
