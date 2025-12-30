Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf, Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) 30-Jähriger bricht in Verkaufsraum ein, begeht Sachbeschädigung und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte (29.12.2025)

Oberndorf / Sulz am Neckar (ots)

Wegen mehrerer Straftatbestände ermittelt die Polizei in Oberndorf gegen einen 30-Jährigen. Am Montagabend, gegen 20:45 Uhr, brach der Mann zunächst in der Hauptstraße in Oberndorf in den verschlossenen Lagerraum eines Verkaufsstandes ein. Er entwendete ein neuwertiges Automatenterminal eines Snackautomaten und verließ die Örtlichkeit.

Im Anschluss begab er sich gegen 21:45 Uhr in die Bahnhofstraße nach Sulz, wo er den Reifen eines abgestellten Autos beschädigte.

Nachdem Polizeibeamte den Tatverdächtigen ermittelt und ihn an seiner Wohnanschrift aufgesucht hatten, leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Außerdem beleidigte er die Polizisten mehrfach aufs Übelste. Er musste schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Klinikum.

Da der Mann erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, führten die Beamten einen freiwilligen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille.

Der 30-Jährige muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

