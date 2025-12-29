Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, B 14

Lkr. Tuttlingen) - Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 14 zwischen Aldingen und Rottweil-Neufra: Jeder Siebte zu schnell unterwegs (29.12.2025)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben am Montag eine stationäre Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 14 zwischen Aldingen und Rottweil-Neufra durchgeführt. Dabei hielten sich leider nicht alle Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h - jeder Siebte war zu schnell unterwegs. Im Zeitraum von 08:20 Uhr bis 13:50 Uhr registrierten die Polizisten insgesamt 219 Geschwindigkeitsverstöße. 170 Fahrzeuge überschritten die zulässige Geschwindigkeit um bis zu 20 km/h, 49 Fahrer waren zwischen 21 und 40 km/h zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war eine gemessene Geschwindigkeit von 89 km/h.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit stellt nach wie vor die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen dar. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle anderen sicherer zu machen.

