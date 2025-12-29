Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Polizeieinsatz an der Allmendstraße (27.12.2025)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zu einem größeren Polizeiaufgebot ist es am Samstag, gegen 16:15 Uhr, in der Allmendstraße gekommen. Ein 25-Jähriger bedrohte einen Anwohner eines Mehrfamilienhauses mit einer angeblichen Schusswaffe. Diese stellte sich im Nachhinein als Schreckschusswaffe heraus. Die Polizei suchte nach dem jungen Mann, um jede Gefahr für ihn und Dritte auszuschließen. Er konnte in der Nähe des Rößleplatzes festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen brachte eine Streife den stark alkoholisierten und in einer psychischen Ausnahmesituation befindlichen Mann in eine Fachklinik. Eine tatsächliche Gefährdungssituation für die Bevölkerung bestand nicht.

