PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schlatt, Hilzingen, Lkr. Konstanz) Gartenhütte gerät in Brand - mehrere zehntausend Euro Schaden (26.12.2025)

Schlatt, Hilzingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Freitagabend eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der Straße "Storzeln" in Brand geraten. Gegen 19.30 Uhr teilten mehrere Zeugen eine brennende Laube mit. Beim Eintreffen der Polizei waren die Kräfte der Feuerwehr bereits mit Löschmaßnahmen der in der Nähe eines Wohnhauses befindlichen und mittlerweile in Vollbrand stehenden Gartenhütte beschäftigt. Währenddessen musste die Bundesstraße 314 in beiden Richtungen gesperrt werden.

Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer zehntausend Euro liegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren