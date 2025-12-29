Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schlatt, Hilzingen, Lkr. Konstanz) Gartenhütte gerät in Brand - mehrere zehntausend Euro Schaden (26.12.2025)

Schlatt, Hilzingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Freitagabend eine Gartenhütte auf einem Grundstück in der Straße "Storzeln" in Brand geraten. Gegen 19.30 Uhr teilten mehrere Zeugen eine brennende Laube mit. Beim Eintreffen der Polizei waren die Kräfte der Feuerwehr bereits mit Löschmaßnahmen der in der Nähe eines Wohnhauses befindlichen und mittlerweile in Vollbrand stehenden Gartenhütte beschäftigt. Währenddessen musste die Bundesstraße 314 in beiden Richtungen gesperrt werden.

Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich mehrerer zehntausend Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell