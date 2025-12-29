PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Ohne Führerschein Unfall verursacht (27.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Mit einem gestohlenen Führerschein hat ein 19-Jähriger am Samstag ein Auto gemietet und anschließend einen Unfall verursacht. Um ein Auto zu mieten entwendete der junge Mann einen Führerschein. Er selbst besaß keinen. Mit dem Auto der Marke Cupra geriet er dann, gegen 21:45 Uhr, auf der Straße "Volkertsweiler" von der Fahrbahn und verunfallte. Er und sein 18-Jähriger Beifahrer verletzten sich dadurch nicht, doch der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um ihn. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

