Den Heiligabend hat ein 27-Jähriger unschön ausklingen lassen, als er mit seinem VW einen Unfall verursacht hat. Gegen 23:30 Uhr kam er nach rechts von der Goldenbühlstraße ab, prallte an der Kreuzung mit der Wieselsbergstraße gegen einen Ampelmasten, weiter gegen eine Steinmauer und kam dann schleudernd auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Hauswand eines Bistros zum Stehen. Ein Anwohner bemerkte den Unfall und eilte zur Hilfe. Er zog den verletzten Autofahrer aus seinem Wagen. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden ist noch ungeklärt.

