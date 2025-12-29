Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) - Einbruch in Wohnhaus: Polizei bittet um Hinweise (28.12.2025)

Vöhringen (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 14:15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Goethestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Küchenfenster Zutritt zu den Innenräumen, die sie anschließend durchsuchten. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 zu melden.

Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutraler Vor-Ort-Beratung. Für den Landkreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741 477-1901 oder per E-Mail an konstanz.pp.praevention.rw@polizei.bwl.de zur Verfügung.

