POL-KN: (Vöhringen
Lkr. Rottweil) - Einbruch in Wohnhaus: Polizei bittet um Hinweise (28.12.2025)
Vöhringen (ots)
Unbekannte sind zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Sonntag, 14:15 Uhr, in ein Wohnhaus in der Goethestraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Küchenfenster Zutritt zu den Innenräumen, die sie anschließend durchsuchten. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 81010 zu melden.
Um sich vor solchen Einbrüchen besser zu schützen, informieren die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit kompetenter, kostenloser und neutraler Vor-Ort-Beratung. Für den Landkreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741 477-1901 oder per E-Mail an konstanz.pp.praevention.rw@polizei.bwl.de zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell