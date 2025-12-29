Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Lkr. Rottweil) - Unbekannte versuchen Garagen zu öffnen (26.12.2025)

Deißlingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte in einem Wohngebiet versucht, unverschlossene Garagen zu öffnen. Zwei Männer schlichen gegen 4 Uhr um Wohnhäuser in der Klippeneckstraße und versuchten, sich Zugang zu Garagen zu verschaffen. Dabei testeten sie an verschiedenen Türen, ob diese unverschlossen waren. Nachdem die Unbekannten keinen Zugang zu den Räumlichkeiten fanden, entfernten sie sich unverichteter Dinge zu Fuß.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, um zu erfahren, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz für den Landkreis Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-1901 oder per E-Mail an konstanz.pp.praevention.rw@polizei.bwl.de vereinbaren.

