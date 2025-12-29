Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte greifen 25-Jährigen an: Polizei bittet um Hinweise (27.12.2025)

Trossingen (ots)

Am Samstagabend haben Unbekannte einen 25-Jährigen am Stadtbahnhof angegriffen. Der Mann war gegen 23:00 Uhr mit dem Zug vom Trossinger Bahnhof zum Bahnhaltepunkt Trossingen-Mitte gefahren, als ihn eine dreiköpfige Personengruppe ansprach. Der Geschädigte ging auf die Provokationen nicht ein und lief vom Bahnhof in Richtung Theresienplatz davon. Die Unbekannten folgten ihm und umzingelten den 25-Jährigen schließlich. Sie schlugen auf ihn ein und versuchten, eine mitgeführte Tasche zu entreißen. Der Versuch misslang, und der Mann konnte flüchten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell