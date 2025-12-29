Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz)Feuer in Justizvollzugsanstalt - Insasse setzt Mobiliar seiner Zelle in Brand (28.12.2025)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend kam es kurz vor Mitternacht in der Justizvollzugsanstalt Konstanz zu einem Brandgeschehen, was zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei führte. Gegen 23.50 Uhr brannte es in einer Zelle, ein Insasse steckte Stoff in Brand und schmorte hierbei einen Plastikstuhl an. Es entstand eine starke Rauchentwicklung, die den gesamten Zellentrakt betraf. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell ablöschen und für Entlüftung sorgen, dennoch kam es bei zahlreichen Gefängnisinsassen zu Reizhustenerscheinungen. Der Rettungsdienst untersuchte und behandelte die restlichen Insassen, so dass schlussendlich insgesamt 2 Insassen sowie 2 Bedienstete der JVA Konstanz zur weiteren Behandlung ins Klinikum Konstanz verbracht wurden. Vier eingesetzte Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen durch das Rauchgas, deren Behandlung erfolgte ambulant. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, der Sachschaden kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren vor Ort, so dass die Straße "Obere Laube" bis gegen 02.00 h gesperrt war.

