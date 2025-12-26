Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A864

Lkr. SBK) Von Fahrzeug gelöster Eisbrocken verursacht Verkehrsunfall - Zeugenaufruf (25.12.2025)

Bad Dürrheim / A864 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 864 ereignet hat. Gegen 10:10 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Autobahn vom Dreieck Bad Dürrheim kommend in Fahrtrichtung Donaueschingen. Während der Fahrt löste sich von diesem Fahrzeug ein größerer Eisbrocken und fiel auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende 23-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz musste daraufhin nach rechts ausweichen und kollidierte in der Folge frontal mit einer Schutzleitplanke. Der bislang unbekannte Verursacher setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Durch den Aufprall wurde die 23-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Daimler-Benz entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, an der Schutzleitplanke ein weiter Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil zu melden.

