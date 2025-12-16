Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme Bahnhof Kehl
Kehl (ots)
Am 15. Dezember 2025 wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl festgenommen. Der 30-Jährige war zuvor aus Frankreich eingereist und wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen überprüft. Beim Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Betruges vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 30-tägigen Haftstrafe.
