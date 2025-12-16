BPOLI-OG: Festnahme Bahnhof Kehl

Offenburg (ots) - Ein alkoholisierter 24-Jähriger hat am Samstagabend (13.12) am Bahnhof Offenburg die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Der slowakische Staatsangehörige war zuvor mit einem ICE unterwegs und nicht im Besitz eines Zugtickets. Gegenüber den Beamten verhielt er sich unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gestikulierte er lautstark mit geballten Fäusten, versuchte die Streife ...

