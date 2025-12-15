Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrere Festnahmen am Wochenende

Kehl/ Offenburg (ots)

Am Samstagmittag (13.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Offenburg einen 36-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, welcher zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben war. Er konnte die Geldstrafe vor Ort bezahlen und entging damit einer 12-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

Samstagnacht (14.12.25) kontrollierten Bundespolizisten an der Europabrücke einen 25-jährigen französischen Staatsangehörigen der wegen Trunkenheit im Verkehr zur Festnahme ausgeschrieben war. Auch er konnte den haftbefreienden Betrag aufwenden und entging damit einer 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

